Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 66,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,37 EUR. Bei 65,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 529.741 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,40 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.200,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 25.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

