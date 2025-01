Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 55,90 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 55,90 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,60 EUR. Mit einem Wert von 55,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 568.321 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 38,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 10,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,26 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,89 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,44 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 20.02.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

