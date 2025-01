Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 56,07 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 56,07 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.312 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 27,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 9,49 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,26 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,53 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,20 Mrd. EUR eingefahren.

Am 20.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

VW-Aktie steigt dennoch: Volkswagen-Tochter Audi erleidet Absatzeinbruch

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone