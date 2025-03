Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 59,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 59,93 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 60,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.885.905 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 22,62 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,32 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 20.02.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,99 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 8,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

