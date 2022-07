Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Vormittag Boden gut

Um 14.07.2022 09:22:01 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 51,82 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,91 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,63 EUR. Bisher wurden heute 71.100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 33,48 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 50,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 2,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,20 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 34.858,00 EUR, gegenüber 41.017,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,02 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

