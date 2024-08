Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 57,72 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 57,72 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,88 EUR. Bei 57,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 19.149 Aktien.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,01 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,65 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 36,74 Mrd. EUR, gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,92 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,50 EUR je Aktie aus.

