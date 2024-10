Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag gefragt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 57,95 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,95 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,10 EUR zu. Bei 58,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 744.995 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,65 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 54,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,67 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,70 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,24 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,74 Mrd. EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,56 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

