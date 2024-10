Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 57,91 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 57,91 EUR. Bei 58,10 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,06 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.973 Stück gehandelt.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 33,74 Prozent Luft nach oben. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 7,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,67 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,70 EUR aus.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 25.10.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

