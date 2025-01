Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 55,41 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 55,41 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,21 EUR aus. Bei 55,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 248.561 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,75 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,89 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,44 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

