Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 50,60 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 50,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.420.184 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 10,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,57 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,50 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,21 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

