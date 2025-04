Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 50,61 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,7 Prozent auf 50,61 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,72 EUR aus. Bei 50,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 191.539 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 77,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,38 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 9,90 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,57 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,99 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

