Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 59,86 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 59,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.434.594 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 29,39 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 8,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,65 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

