Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit Verlusten

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 56,11 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 56,11 EUR ab. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,93 EUR. Bei 56,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 535.638 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 50,75 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,29 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,56 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.02.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Freundlicher Handel: DAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich fester

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge