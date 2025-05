Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 52,92 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 52,92 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,81 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 332.385 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,83 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 30.04.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,86 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33,22 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,87 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 7,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

