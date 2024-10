Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 56,66 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,1 Prozent auf 56,66 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,90 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 996.815 Aktien.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2024 (54,05 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 4,61 Prozent Luft nach unten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,63 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,24 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

