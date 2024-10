Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 56,95 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 56,95 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,32 EUR. Bei 56,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.365.508 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,00 Prozent. Am 20.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,63 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,24 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,47 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

