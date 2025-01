Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 55,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 55,40 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,40 EUR. Bei 55,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.515 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,80 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,56 EUR.

Am 25.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

