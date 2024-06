Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 63,39 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 63,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,80 EUR. Bei 63,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 618.457 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 22,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,11 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,80 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,52 Mrd. EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

