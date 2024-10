Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 56,86 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 56,86 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 348.968 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 36,21 Prozent zulegen. Bei 54,05 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,58 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,70 EUR.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 36,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,92 Prozent verringert.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

