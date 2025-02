Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 61,84 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 61,84 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 62,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 61,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 930.559 Stück.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 20,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 67,67 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,44 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 34,53 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vorlegen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 9,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

