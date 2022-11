Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Aufschlag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 61,14 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,14 EUR an. Mit einem Wert von 60,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 119.745 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,51 Prozent zulegen. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 21,82 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,07 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Am 17.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Am 15.02.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,47 EUR je Aktie.

