Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 61,00 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 61,00 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,39 EUR. Bei 60,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 426.626 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 26,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,82 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 20.02.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 24.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 8,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

