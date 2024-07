Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 63,89 EUR abwärts.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 63,89 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 382.022 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 17,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 13,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,98 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,65 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 35,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.07.2024 gerechnet. Am 23.07.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

