Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 58,51 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,44 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,90 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.689.574 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 24,89 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,60 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,20 Prozent zurück. Hier wurden 36.440,00 EUR gegenüber 43.482,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2022 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Mercedes-Benz-Aktie gefragt: Kooperation mit CATL bei Herstellung von E-Auto-Batterien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com