Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Mittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 60,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 60,52 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 60,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 215.328 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 27,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Mit Abgaben von 8,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind