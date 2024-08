Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag gesucht

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 60,34 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 60,34 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,46 EUR aus. Bei 60,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.527 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 28,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,72 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,01 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,52 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

