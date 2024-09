Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 58,31 EUR nach oben.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 58,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.293 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 24,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,89 EUR am 10.09.2024. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 5,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 86,65 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags