Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 61,03 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 61,03 EUR zu. Bei 61,31 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 60,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 357.120 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 26,90 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,75 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,01 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,65 EUR.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,34 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 36,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,92 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,52 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

