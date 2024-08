Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 60,99 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 60,99 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.495 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 26,99 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 10,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,01 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,65 EUR aus.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

