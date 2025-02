Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Freitagmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 58,68 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 58,68 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,36 EUR ein. Mit einem Wert von 59,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.102.976 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,90 EUR aus.

Am 20.02.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 24.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

