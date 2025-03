Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 58,43 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 58,43 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.782 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (50,75 EUR). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 67,55 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 38,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 8,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

