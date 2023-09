Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 67,49 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 67,49 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 266.349 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 12,76 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 24,95 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,91 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.241,00 EUR im Vergleich zu 36.440,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

