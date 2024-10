Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 57,28 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 57,28 EUR. Bei 57,38 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 57,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.390 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 26,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 54,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 5,64 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,58 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,60 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 36,74 Mrd. EUR, gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,92 Prozent präsentiert.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 9,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

