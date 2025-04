Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 51,01 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 51,01 EUR. Bei 51,20 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.213.189 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 75,28 EUR markierte der Titel am 30.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 47,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 10,61 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,56 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,95 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 8,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

