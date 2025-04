Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 50,78 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 50,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,20 EUR. Bei 50,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 140.228 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2024 bei 75,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,25 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,20 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,56 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,83 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,45 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40,26 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 8,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von BYD, NIO und Co.: Warum kaum chinesische Automarken auf deutschen Straßen fahren

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht