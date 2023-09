Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 67,10 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 67,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 66,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.027.552 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,91 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

