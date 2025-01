Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Mittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 55,84 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 55,84 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,81 EUR ab. Bei 56,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 328.345 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,70 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 9,12 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,28 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,78 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 34,53 Mrd. EUR gegenüber 37,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

