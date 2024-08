Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 62,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 62,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 61,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 271.278 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 24,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,01 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36,74 Mrd. EUR, gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,92 Prozent präsentiert.

Am 25.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,52 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

