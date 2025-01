Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag in Grün

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 56,78 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 56,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 58,00 EUR. Bei 56,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.827.335 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 26,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,28 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,78 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,20 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 9,73 EUR im Jahr 2024 aus.

