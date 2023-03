Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag südwärts

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 68,91 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,82 EUR. Mit einem Wert von 70,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.008.033 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 9,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 37,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,92 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 41.003,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.389,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vorlegen. Am 26.04.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,13 EUR je Aktie belaufen.

