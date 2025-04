Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 53,76 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 53,76 EUR zu. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,79 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,86 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 766.560 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,28 EUR erreichte der Titel am 30.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 40,03 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,51 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 38,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 8,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

