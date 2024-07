Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 63,53 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 63,53 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,18 EUR. Bei 63,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 61.993 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 21,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 13,30 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,98 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 91,65 EUR an.

Am 30.04.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 2,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,69 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 35,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,61 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags mit Gewinnen