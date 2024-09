Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 57,08 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 57,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,11 EUR. Bisher wurden heute 1.685.645 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 35,69 Prozent wieder erreichen. Bei 54,05 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,31 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,66 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,05 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,95 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,58 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

