Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 58,83 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 58,83 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,68 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.227.040 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 8,13 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,60 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,60 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,49 EUR je Aktie.

