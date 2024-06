Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 64,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 64,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 765.985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,41 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,80 EUR.

Am 30.04.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,52 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,66 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

