Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 67,07 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 67,07 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,86 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,98 EUR. Zuletzt wechselten 39.985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,48 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

