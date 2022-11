Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 62,48 EUR an der Tafel. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 62,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 436.198 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,79 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 37.716,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 präsentieren. Am 15.02.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

