Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 51,45 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 51,45 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,81 EUR zu. Bei 51,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 711.371 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 45,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,37 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,77 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,42 EUR je Aktie.

