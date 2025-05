Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagvormittag freundlich

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 51,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 51,60 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.249 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,10 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,77 EUR aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,22 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

