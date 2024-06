Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 64,24 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 64,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,73 EUR. Zuletzt wechselten 1.648.574 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 14,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 93,80 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,69 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 35,87 Mrd. EUR, gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,38 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 26.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

